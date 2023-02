Paris 2024 s’associe au designer Mathieu Lehanneur pour créer la torche et vasque des JO

Le designer français Mathieu Lehanneur et Paris 2024 s’associent pour la création des torches et vasques olympiques et paralympiques des Jeux. Le design de la torche sera révélé courant 2023.

Mathieu Lehanneur est un designer français dont les projets de mobilité responsable, d’architecture d’intérieur de musées et boutiques ainsi que des créations de mobilier urbain (il avait dévoilé un concept à énergie solaire durant la COP21) l’ont rendu célèbre. Il a reçu à plusieurs reprises le « Best Invention Award » décerné par le magazine américain Popular Science.

« Quel plaisir de rejoindre cette aventure et quelle responsabilité de s’inscrire ainsi dans l’histoire des Jeux ! », a ainsi déclaré Mathieu Lehanneur. « S’associer à Paris 2024 pour dessiner les torches et vasques, c’est donner une forme à des valeurs, c’est transformer un état d’esprit en objets iconiques. »

Les différentes torches seront les principales actrices du célèbre « Relais de la flamme » dont le parcours sera présenté au printemps. Le design des torches sera dévoilés en fin d’année 2023.

