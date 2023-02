Partenaire-titre de la Ligue 1, Uber Eats profite de l’affiche de la 25ème journée entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain pour proposer l’activation « UberEatssico ».

En parallèle, l’application va inviter l’ancien joueur de l’OM Fabrizio Ravanelli à livrer le ballon du match.

Un match OM-PSG sur l’application Uber Eats

Pour surfer sur ce classico à l’Orange Vélodrome, Uber Eats propose aux supporters de s’affronter dans un match « Paris – Marseille » dont le vainqueur sera la team qui passera le plus de commandes sur l’application de livraison de repas.

Dans le détail, l’opération se déroule du 24 au 26 février 2023 (23h). Chaque supporter devra préciser le code « AllezOM » ou « AllezPSG » au moment de passer sa commande en ligne. En jeu, un abonnement Uber One offert pour 3 mois (frais de livraison offerts sur Uber Eats) ainsi que « d’autres avantages » précise Uber Eats.

OM-PSG : Fabrizio Ravanelli va livrer le ballon du match avec Uber Eats

En parallèle à cette activation qui est directement liée à un acte de consommation, Uber Eats assurera également la traditionnelle « livraison du ballon du match ».

Pour cet OM-PSG, Uber Eats a fait gagner cette expérience à un supporter via les réseaux sociaux. Ce dernier aura la chance de livrer le ballon du match jusqu’au rond central aux côtés d’un certain Fabrizio Ravanelli ! Pour rappel, Uber Eats est également partenaire officiel de l’Olympique de Marseille, en plus de son contrat avec la LFP.

Grâce à Uber Eats, livrez le #OMPSG jusqu’au rond central aux côtés d’une légende de l’OM ⚽️⭐️ Pour participer, répondez à ce tweet en tentant de deviner l’identité de notre invité d’honneur : « Nom de l’invité + @ubereats_fr » pic.twitter.com/uH2ws5EEnk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 21, 2023

