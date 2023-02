NBA – Getty Images nous décrypte LA photo du record de points de LeBron James

Début février, LeBron James est entré un peu plus dans l’histoire du basket en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

Mardi 7 février 2023, le King a dépassé Kareem Abdul-Jabbar (38 387 points) lors du match Los Angeles Lakers – Oklahoma City Thunder. Pour immortaliser le panier décisif et ce record historique, les appareils photos étaient de sortie.

Le photographe Andrew D. Bernstein a notamment réalisé LA photo qui a fait le tour du monde.

Nous avons posé quelques questions à Maxx Wolfson, directeur de la photographie sportive pour les USA chez Getty Images, partenaire de la NBA.

« En général, avec le basket-ball, le photographe veut que l’action vienne vers son appareil. Cependant, ici, la photo montre LeBron James de derrière. Vous pouvez voir James qui se prépare à faire son fadeaway par-dessus Kenrich Williams du Thunder. C’est un shoot que nous avons vu des centaines de fois, mais cette fois, ce moment restera à jamais gravé dans les mémoires. Capturer cette image avec un objectif grand angle permet également d’obtenir une vue panoramique du moment où l’on peut voir toute l’arène concentrée sur Lebron James » nous explique Maxx Wolfson.

« Ce qui est génial, c’est que le photographe Andrew D. Bernstein a également capturé le moment où Abdul-Jabbar a dépassé le record de points de Wilt Chamberlain en 1984 »

« Tous les yeux, ou dans ce cas, tous les téléphones sont braqués sur LeBron James. Comme nos photographes de l’équipe Getty Images, les fans présents ont voulu capturer ce moment. Le record de Kareem Abul-Jabbar vieux de près de 40 ans était un record emblématique. Même les deux fils de LeBron, Bronny et Bryce, ont sorti leurs téléphones. Le fondateur de Nike, Phil Knight, qui est assis avec Bronny et Bryce, est l’une des seules personnes sur la photo à ne pas avoir de téléphone et à vivre le moment présent. J’adore ça, surtout si on compare avec des photos historiques prises sous le même angle, où aucun téléphone n’était présent. La photo montre également que Thomas Bryant, le centre des Lakers, s’attendait à ce que James lui passe la balle à ce moment-là, mais tous les spectateurs savaient que James allait tirer. »

« Ce qui est génial, c’est que le photographe Andrew D. Bernstein a également capturé le moment où Abdul-Jabbar a dépassé le record de points de Wilt Chamberlain en 1984. C’est un exploit pour Bernstein qui continue de créer d’incroyables images de la NBA pour illustrer les moments clés de la ligue »

« Getty Images est l’agence photographique officielle de la NBA, de la WNBA, de la NBA G League et de la NBA 2K League. Grâce à notre partenariat de longue date, Getty Images représente plus de quatre millions de photos de la vaste photothèque de la ligue et continue de fournir de nouvelles images tout au long des saisons de la NBA. Le contenu remonte à la première saison de la ligue (1946-1947) et contient tous les moments emblématiques de Bill Russell, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James et bien d’autres. »

Getty Images dispose d’une équipe de plus de 115 photographes et couvre chaque année plus de 160 000 événements d’actualité, de sport et de divertissement dans le monde entier, dont plus de 50 000 événements sportifs. Getty Images travaille notamment avec la FIFA, le CIO, l’UEFA ou encore la F1 en tant que photographe officiel ou partenaire photographique. Les photos prises peuvent être partagées 30 secondes seulement.

