La Fédération Française d’Athlétisme s’associe à St-Yorre et Cristaline

Depuis lundi, l’eau de source Cristaline et l’eau minérale gazeuse St-Yorre sont devenues les eaux officielles de la Fédération Française d’Athlétisme.

Les marques St-Yorre et Cristaline sont donc les nouvelles eaux officielles de la FFA sur l’univers piste indoor et outdoor, ainsi que pour les Championnats de France de Cross-Country.

Au-delà de l’aspect hydratation et bien-être, ce partenariat résonne aussi comme « responsable ». Les trois parties veulent « renforcer la sensibilisation et la prise de conscience quant à l’importance du geste de tri, de la collecte et du recyclage des bouteilles ». Une première activation a déjà eu lieu lors des Championnats de France Élite Indoor, le week-end dernier à Clermont-Ferrand. Dans l’enceinte du stade de la compétition, il y avait de nombreux bacs de tri pour les bouteilles en plastique.

