TIVA lève un demi-million d’euros avec le soutien d’Elina Svitolina

La tenniswoman ukrainienne Elina Svitolina rejoint la marque française TIVA comme investisseuse et ambassadrice. La startup vient de lever 525.000 euros pour accélérer son développement.

Elina Svitolina, compagne de Gaël Monfils et figure du circuit WTA, rejoint la marque française TIVA en tant qu’investisseuse et ambassadrice de long terme. Cette annonce accompagne une levée de fonds de 525.000 euros destinée à accélérer le développement de l’entreprise en France et en Europe.

Fondée autour du concept de « cosmétiques de performance », TIVA développe des produits pensés pour améliorer le confort et les sensations des sportifs avant, pendant et après l’effort. La marque s’intéresse notamment à des problématiques comme la transpiration, l’adhérence ou les frottements, qui peuvent avoir un impact direct sur la performance.

Svitolina, de consommatrice à investisseuse

Le tour de table est mené par APEX, plateforme d’investissement spécialisée dans le sport, soutenue par plus de 100 athlètes de haut niveau. Plusieurs personnalités du secteur ont également participé à l’opération, parmi lesquelles Alberto Uncini Manganelli, ancien dirigeant d’adidas, ou encore Eno Polo, CEO de l’ATP.

Selon TIVA, la relation avec Elina Svitolina s’est construite naturellement. La joueuse a d’abord utilisé les produits dans sa préparation quotidienne avant de décider d’investir dans le projet.

TIVA vise les marchés européens

Déjà présente dans plus de 60 points de vente, la marque vise désormais plus de 200 implantations en France et prépare son arrivée sur plusieurs marchés européens, notamment l’Espagne, le Portugal et l’Italie.

Elle entend également enrichir sa gamme avec de nouveaux produits dédiés à la protection solaire, à la thermorégulation ou encore à l’activation musculaire.

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