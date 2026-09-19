Parti derrière 100 adversaires à Silverstone, Max Verstappen les a tous dépassés en seulement 14 tours. Un défi spectaculaire imaginé par Red Bull pour remettre son pilote dans un kart.
100 pilotes à dépasser, et seulement 14 tours pour tous les effacer. Red Bull a remis Max Verstappen dans un kart pour une activation spectaculaire organisée sur le Kartodrome de Silverstone. Baptisée « Max vs 100 », l’épreuve opposait le quadruple champion du monde de F1 à des fans, sportifs, journalistes et créateurs de contenu venus de 40 pays.
Parti en 101e et dernière position, Verstappen devait éliminer ses adversaires un par un. La règle était simple : dès que l’arrière de son kart arrivait à hauteur de l’avant d’un concurrent, celui-ci quittait la course.
Folle remontée en seulement 35 minutes
Le chaos du départ a rapidement accéléré sa remontée. Après un premier tour marqué par de nombreux accrochages, 63 concurrents étaient déjà éliminés. Verstappen a ensuite poursuivi sa chasse jusqu’à rejoindre Jacky Martens, Lewis Osler et Zac Alsop, installés en tête.
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Il ne lui aura finalement fallu qu’environ 35 minutes et 14 tours pour dépasser ses 100 adversaires, alors que 30 tours étaient initialement programmés. Le Néerlandais a signé un meilleur chrono en 2’20 »673 et réalisé en moyenne un dépassement toutes les 21 secondes.
Une nouvelle activation spectaculaire – on ne les compte mêmes plus – pour Red Bull, qui transforme ici le talent de sa principale star en véritable format de divertissement.
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