La plateforme Ligue 1+ dévoile une offre spécialement conçue pour les professionnels souhaitant diffuser les championnats français dans leurs établissements.

Après avoir présenté son offre grand public, Ligue 1+ lance désormais Ligue 1+ Pro, une formule destinée aux bars, restaurants, hôtels, établissements de santé, cinémas ou encore fan zones.

Cette offre permettra aux professionnels de diffuser légalement l’intégralité de la Ligue 1 McDonald’s et de la Ligue 3, ainsi que les barrages, les résumés, les magazines et les documentaires produits par la plateforme de la LFP.

Créer des rendez-vous

Accessible via une application web mais aussi sur les principaux systèmes de télévision connectée (Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, LG et Samsung), Ligue 1+ Pro entend simplifier la diffusion des compétitions dans les lieux accueillant du public.

Avec cette formule, LFP Media cherche à renforcer la présence du football français hors du domicile des supporters. L’objectif est également de permettre aux établissements de créer des rendez-vous autour des matches afin de fidéliser leur clientèle et générer davantage de fréquentation lors des grandes affiches.

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