Vers un crédit d’impôt pour les dépenses en sponsoring sportif en France ?

La semaine dernière, KPMG et Sporsora ont publié une étude sur le marché du sponsoring sportif en France. Un business évalué à quelques 2,5 milliards d’euros.

Pour encourager et soutenir cette activité en cette période de crise sanitaire et économique, Sporsora réaffirme sa proposition de mettre en place un crédit d’impôt de 20% à 30% pour les dépenses en sponsoring sportif dans la limite de 100 000€, destiné aux TPE et PME. Une mesure défendue depuis de nombreux mois par l’organisation.

« Préserver la vitalité du sponsoring sportif et soutenir la continuité des investissements au bénéfice du sport français, est pleinement dans la feuille de route de notre Organisation » précise Magali Tezenas du Montcel, Déléguée Générale de Sporsora, dans un communiqué.

L’étude présentée la semaine dernière précise que les TPE et PME représentent 59% des montants investis en sponsoring, pour des budgets inférieurs à 100 000€ qui représentent eux 51% des montants investis. « Quel que soit le taux de réduction d’impôt, une telle mesure à destination des TPE et PME dans une limite de 100 000€ de dépenses bénéficierait avant tout aux associations du fait de la diversité et de la répartition des contrats de sponsoring 70% des entités bénéficiaires seraient des sponsors d’associations ».

Une demande de crédit d’impôt qui doit également bénéficier aux clubs professionnels. « L’absence de public depuis plus d’un an dans notre enceinte sportive fragilise substantiellement un modèle économique autonome, ayant préservé jusqu’à présent les finances publiques. Pour permettre aux clubs de rugby de limiter les effets collatéraux de cette crise, et afin de soutenir une transition progressive du financement des clubs professionnels, le Stade Toulousain s’inscrit avec intérêt dans la démarche portée par Sporsora de mise en place d’une aide fiscale temporaire pour nos partenaires. » ajoute Didier Lacroix, Président du Stade Toulousain.