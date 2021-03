[Etude KPMG – Sporsora] : Ce que pèserait le marché du sponsoring sportif en France en 2021

Ce matin, Sporsora a présenté les résultats d’une étude menée par KPMG concernant le marché du sponsoring sportif en France en ce début d’année 2021.

Entre novembre 2020 et janvier 2021, ce sont 7 segments qui ont été étudiés, à savoir les clubs professionnels, les clubs de haut niveau, les associations sportives affiliées ou non au CNOSF, les Fédérations sportives, les évènements sportifs privés, les loisirs marchands et les enceintes sportives.

Pour compiler les données, KPMG et Sporsora n’ont pas pris en compte les partenariats publics, les clubs de Monaco ou encore les contrats d’images.

Sponsoring – Un marché annuel à 2,42 milliards d’euros en France ?

Selon l’étude, le sponsoring privé en France pèserait près de 2,42 milliards d’euros dont 1,18 milliard versés à des sociétés et 1,24 milliard à des associations.

A eux seuls, les clubs professionnels représenteraient 36% des dépenses, soit 870M€. L’étude détaille que les contrats de sponsoring inférieur à 100 000€ représenteraient 51% du montant global. Dans le détail, 92% des contrats sont d’un montant inférieur à 100 000€. A l’inverse 1% des contrats sont supérieurs à 1 million d’euros (soit 192 contrats).

