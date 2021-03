Fil info – Suivez l’actualité du Marketing Sportif, Sponsoring et Sport Business

Chaque jour, nous vous proposons de découvrir sur notre fil info les dernières informations, encore toutes chaudes sorties du four, du marketing sportif, sponsoring et sport business.

24/03 : Deux nouvelles franchises bientôt intégrées au Super Rugby ?

« Fijian Drua » et « Moana Pasifika ». Rien que leur nom fait voyager. Mercredi, World Rugby, l’instance qui gère le ballon ovale à l’international, a annoncé qu’elle apporterait son soutien à deux franchises des îles du Pacifique pour intégrer le Super Rugby à compter de 2022. Un soutien financier, à hauteur de 1,4 million d’euros par an sur trois années (soit 4,2 millions d’euros), mais aussi un appui administratif sont prévus.

En Super Rugby, les deux franchises rejoindraient les meilleurs équipes néo-zélandaises, australiennes, sud-africaines et argentines depuis quelques années maintenant.

A potential historic transformation of Pacific Islands rugby has been advanced with World Rugby confirming a package of financial and administrative support to help facilitate two teams joining Super Rugby from 2022. — World Rugby (@WorldRugby) March 24, 2021

24/03 : Nissan confirme son engagement en Formule E ABB FIA jusqu’en 2026

Nissan confirme son engagement à long terme dans le Championnat du Monde de Formule E ABB FIA, jusqu’à la fin de la saison 12 en 2025-2026. Nissan est le seul constructeur japonais engagé dans cette discipline urbaine 100% électrique, qu’il a rejoint lors de la saison 5.

24/03 : Football – Les compétitions amateurs arrêtées

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pris la décision de mettre un terme à l’ensemble des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021 en raison de l’épidémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. « A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs. Cette décision du Comex de la FFF entraîne une saison blanche pour toutes les compétitions amateurs, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats » précise le communiqué de la FFF.

« La situation des championnats de National 2 et de D2 Féminine, suspendus par le Ministère des sports fera l’objet d’un examen ultérieur au regard des perspectives de reprise possible définies par l’État lors du prochain Comex de la FFF. Le Comex de la FFF a également arrêté définitivement les championnats nationaux (D2 futsal, U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 3) de même que l’édition 2020-2021 de la Coupe de France féminine. »

24/03 : EA SPORTS (FIFA) examine activement la suite de son partenariat avec Pierre Ménès

Nous suivons attentivement les faits préoccupants reprochés à Pierre Menes car nous sommes très vigilants sur le comportement de nos athlètes et de nos partenaires. Compte tenu de ces éléments, nous examinons activement la suite de sa relation avec EA SPORTS. — EA France (@EAFrance) March 24, 2021

24/03 : Interview – Daniel Riolo nous détaille le projet « After Foot La Revue »

24/03 : un avatar de Neymar bientôt disponible sur Fortnite

Après le rappeur Travis Scott ou encore Conor McGregor, c’est au tour de Neymar de rejoindre le jeu à succès Fortnite.

Dans le chapitre 2 de la saison 6 du plus célèbre des « Battle Royale », bientôt disponible, il sera possible de jouer avec l’avatar de Neymar. « De la même manière que dans Fortnite, vous pouvez jouer en tant que Batman, Deadpool, Iron Man ou certains héros emblématiques des films, des livres et de la télévision, vous pourrez désormais jouer avec l’un des plus grands joueurs de foot du monde » , a raconté à l’AFP Nate Nanzer, responsable des partenariats mondiaux d’Epic Games, l’éditeur de Fortnite.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

Ce n’est pas un secret, le n°10 du PSG est un grand amoureux de jeux vidéo. Il passe d’ailleurs beaucoup de son temps libre à jouer à Counter Strike.

24/03 : Espagne, Argentine, Allemagne, Belgique, Mexique… adidas dévoile de nouveaux maillots away pour 2021

Vous voulez découvrir le maillot que portera Zlatan Ibrahimovic à l’UEFA Euro 2020 qui débute le 11 juin prochain ? C’est par ici !

23/03 : le RC Lens et Auchan lancent leur « Diner presque lensois »

Le Racing Club de Lens a sorti cette semaine le premier des deux épisodes de son activation « Un dîner presque lensois » visant à promouvoir les produits issus de la filière responsable de la marque Auchan, un des partenaires principaux du club nordiste. Dans ce premier opus, un employé de l’enseigne de grande distribution a la lourde tâche de faire cuisiner l’attaquant lensois Florian Sotoca. On vous laisse découvrir ça… Régalez-vous !

23/03 : Le CSP Limoges présente son spot #NORACISM

À l’occasion de leur projet d’engagement contre le racisme et les discriminations dans le sport, le club professionnel de basket de Limoges a dévoilé dimanche 21 mars le clip #NORACISM « Sur le terrain comme dans la rue, unis tous ensemble » lors de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.