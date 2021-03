Licencing – « Space Jam 2 » décliné en jouets avec la marque Moose qui proposera notamment des figurines LeBron James

En attendant la sortie de « Space Jam 2 » dans les salles de cinéma cet été, Warner Bros s’est associé au fabriquant de jouet Moose Toys pour concevoir une collection dédiée au film dont la vedette est LeBron James.

25 ans après le succès de Space Jam (1996) qui a propulsé définitivement Michael Jordan sur le toit mondial de la notoriété, LeBron James reprend le flambeau. Plus qu’un simple cartoon qui mise sur les entrées en salle pour rentabiliser le projet, ce Space Jam 2 se déclinera bien évidemment en de nombreux produits dérivés.

Parmi les goodies du film, on retrouvera une large gamme de jouets et figurines inspirée du film « Space Jam: A New Legacy » et conçue par la société Moose.

Les parents fans de basket craqueront certainement pour le « Super Shoot and Dunk LeBron James » qui permet d’envoyer le joueur de Lakers claquer un gros dunk en s’accrochant à l’arceau. Un jouet qui sera en vente au prix de 20$.

En parallèle, des figurines de LeBron James et des toons (Bugs Bunny, Marvin le martien,..) seront également proposées à la vente.