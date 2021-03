A l’aube de la reprise du Championnat du Monde de Formule 1 2021, Zoom annonce l’extension de son partenariat avec la F1.

En 2020, pandémie oblige, la Formule 1 comme le reste des évènements sportifs a dû se couper de son public. L’été dernier, la F1 avait alors lancé un dispositif d’hospitalités virtuelle pour ses VIP avec l’application vidéo Zoom.

Une collaboration qui va s’intensifier dans le futur puisqu’à partir de cette saison 2021, Zoom devient Partenaire Officiel de la Formule 1 dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

En plus d’être la plateforme officielle de communications unifiées de la F1, Zoom aidera l’organisation à atteindre ses objectifs de durabilité, en contribuant notamment aux opérations à distance de la F1, qui réduira ses émissions de carbone en utilisant des réunions virtuelles dès que possible.

Dans le cadre de ce partenariat, Zoom fournira des services de communication complets et va travailler avec l’organisation de la Formule 1 pour offrir de nouvelles opportunités commerciales et d’hospitalité grâce à des expériences sportives uniques en direct pendant et au-delà de la pandémie en cours.

Sur les 21 courses de la saison, les invités VIP pourront rejoindre le « Virtual Paddock Club » via Zoom et profiter d’une gamme d’offres d’hospitalité virtuelle sur mesure, notamment des mises à jour en direct et des commentaires des légendes du sport.