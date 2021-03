Comment appréhender le réseau social ClubHouse ? L’exemple de l’AS Monaco

Comment les acteurs du sport et notamment les clubs professionnels peuvent-ils appréhender le réseau social ClubHouse ?

Jeudi, l’AS Monaco a organisé une conférence de presse sur ClubHouse avec son joueur Caio Henrique. Un échange qui a réuni le brésilien et certains médias sud-américains. Pendant près d’une heure, le joueur a répondu aux questions dans une room ouverte également au grand public.

« Cet évènement sur ClubHouse, une première pour un club de Ligue 1 et une première également au Brésil, témoigne de l’attention portée par le Club de la Principauté aux nouveaux modes de communication dans le but de faciliter les échanges et se rapprocher de ses suiveurs » précise le club monégasque dans un communiqué.