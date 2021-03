Salaires – Combien gagnent les pilotes de Formule 1 en 2021 ?

La saison 2021 de Formule 1 démarre ce week-end avec le Grand Prix de Sakhir, au Bahreïn. A cette occasion, The Sun a dévoilé ses estimations des salaires de tous les pilotes du paddock. Sans surprise, Lewis Hamilton caracole en tête… comme sur la piste.

La présence de Lewis Hamilton au sommet de la grille des salaires 2021 de Formule 1 ne faisait aucun doute… Mais restait-il encore à savoir combien touche le pilote Mercedes ! Selon The Sun, le britannique perçoit un salaire estimé à 46 millions d’euros par saison environ (40M£), soit près de deux millions d’euros par Grand Prix (23 GP cette saison).

My squad roll deep at almost 2000 people to craft this machine Into the beast it is. Super proud of everyone especially through this challenging time in life. #W12 pic.twitter.com/s7OLLC3ZnF

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 3, 2021