EA SPORTS stoppe son partenariat avec Pierre Ménès, journaliste « bankable » ces dernières années

Electronic Arts (EA), l’éditeur du jeu de simulation de football FIFA a annoncé jeudi qu’il mettait fin «immédiatement» à sa collaboration avec le chroniqueur de Canal+ Pierre Ménès mis en cause dans de nombreuses affaires.

Depuis une quinzaine d’années, le journaliste est devenu l’un des visages les plus populaires du football. En 2018, une étude désignait Pierre Ménès journaliste foot le plus influent sur Twitter. Une notoriété qu’a logiquement monétisé Pierre Ménès ces dernières années en prêtant son image à plusieurs marques (voir plus bas).

Nous avons contacté le réseau Glass Express dont Pierre Ménès est ambassadeur depuis 2019. Son fondateur nous a précisé qu’il ne commenterai pas l’actualité du journaliste.

Ambassadeur d’Unibet depuis 2015, la société de paris sportifs nous a précisé que son contrat avec Pierre Ménès a pris fin au début du mois de février 2021.

EA SPORTS siffle la fin

Vous n’entendrez plus la voix de Pierre Ménès dans FIFA. Ni dans l’édition 2022, ni dans les suivantes…

Mercredi, Electronic Arts (EA), éditeur du célèbre jeu de football virtuel, avait fait savoir mercredi qu’il « examinait activement » la suite de sa collaboration avec le chroniqueur de Canal+ après les récentes accusations de sexisme à son égard. Ces dernières avaient fait suite à la diffusion du documentaire de Marie Portolano, Je ne suis pas une salope, sur Canal + dimanche.

« Important pour nous que le comportement de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports »

Jeudi soir, le verdict est tombé : Pierre Ménès est évincé des commentaires de FIFA.

« Il est très important pour nous que le comportement de nos athlètes et de nos partenaires soit en accord avec les valeurs d’EA Sports FIFA. Suite aux actes de Pierre Ménès, nous mettons immédiatement fin à notre relation avec lui. EA n’intégrera donc pas les commentaires de Pierre Ménès dans FIFA 22 ni dans les versions ultérieures du jeu », peut-on lire dans un tweet d’EA France.

Qui pour le remplacer ?

La développeur explique qu’il est trop compliqué de retirer sa voix des versions antérieures. Mais propose une solution aux joueurs « gênés » : « les joueurs qui ne souhaitent plus entendre les commentaires de Pierre Ménès ont la possibilité de mettre à jour leurs paramètres dans le jeu et sélectionner une autre langue parmi de nombreux choix ».

L’heure arrive donc pour EA de lui trouver un remplaçant. Pierre Ménès était aux commentaires du jeu depuis 2017 lorsqu’il avait succédé à Franck Sauzée, rejoignant ainsi son collègue du Canal Football Club Hervé Mathoux.

Pour succéder à Pierre Ménès, les internautes proposent déjà des noms sur Twitter. Certains plus célèbres que d’autres à l’instar de DJ Snake ont sorti le nom du journaliste Smaïl Bouabdellah. L’idée a même été validée par Michel Denisot… Un signe ?

Pierre Ménès, un journaliste qui a multiplié les publicités ces dernières années

A la manière d’un joueur professionnel, Pierre Ménès a légitimement monétisé sa notoriété auprès d’annonceurs ces dernières années.

Outre EA SPORTS, dont sa collaboration a débuté en 2013 autour de FIFA Ultimate Team (notre interview de l’époque ici), Pierre Ménès a été l’ambassadeur de Feu Vert ou encore du site de paris sportifs Unibet.

Pour la publicité Feu Vert, Pierre Ménès avait précisé qu’il avait empoché à l’époque 160 000€.

En 2018, Pierre Ménès avait également participé à une activation de Carrefour.

En 2016, le constructeur automobile Nissan et Thiago Silva, alors joueur du PSG, avaient piégé le journaliste dans une caméra cachée.

Depuis 2019, Pierre Ménès est également ambassadeur de Glass Express, un réseau d’enseignes de remplacement de pare brise.

De nombreuses vidéos ont ainsi été tournées par la société et son ambassadeur afin de travailler la notoriété et l’image de Glass Express. Contacté, le fondateur de la société nous a précisé qu’il ne « commenterai pas l’actualité de Pierre Ménès ».

Pierre Ménès déguisé en Zlatan Ibrahimovic en 2015 dans une vidéo pour FIFA 15 d’EA SPORTS