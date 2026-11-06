Rafael Nadal rejoint le conseil d’administration du Real Madrid

Le Real Madrid a annoncé, mercredi 4 novembre 2026, l’arrivée de Rafael Nadal au sein de son conseil d’administration. L’ancien numéro un mondial de tennis, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, va désormais s’impliquer dans la gouvernance du club présidé par Florentino Pérez.

Déjà membre honoraire du Real Madrid et socio sous le numéro 67 778, Rafael Nadal entretient depuis de nombreuses années une relation privilégiée avec le club madrilène.

Sa nomination, acceptée par l’ancien champion espagnol, doit encore être ratifiée lors de l’assemblée générale extraordinaire des socios, prévue le 21 novembre 2026.

Rafael Nadal, une marque mondiale au service du Real Madrid

Avec cette arrivée, le Real Madrid s’appuie sur une personnalité dont la notoriété dépasse largement le monde du tennis.

Depuis sa retraite sportive, Rafael Nadal continue de développer son image à travers différents projets. Récemment, un ouvrage de prestige consacré à sa carrière, commercialisé jusqu’à 3 000 euros chez Assouline, illustrait notamment la valeur commerciale de son image.

L’ancien tennisman est également au cœur de « RAFA », une série documentaire annoncée sur Netflix, témoignant de l’intérêt médiatique qui entoure toujours sa carrière et sa personnalité.

Pour le Real Madrid, l’intégration de Rafael Nadal représente un atout en matière d’image, de rayonnement international et de prestige institutionnel.

Le rôle précis de l’ancien champion au sein du conseil d’administration n’a pas encore été détaillé.