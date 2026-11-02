adidas et la FFR ont présenté les nouveaux maillots des équipes de France de rugby pour la saison 2026-2027. Un design tricolore revisité, dévoilé avec les stars des Bleus, et des prix à partir de 75 euros.

Un nouveau look pour les Bleus. adidas et la Fédération française de rugby (FFR) ont dévoilé les nouveaux maillots du XV de France pour la saison 2026-2027, à quelques jours du début du Championnat des nations.

Pour cette troisième année de collaboration, l’équipementier allemand a choisi de revisiter les tenues des sélections masculine et féminine. Le maillot domicile conserve son bleu foncé traditionnel, tandis que la version extérieure reste blanche.

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La principale nouveauté se trouve sur la poitrine : une bande horizontale bleu-blanc-rouge, qui remplace les références au drapeau français auparavant présentes sur les manches.

Pour accompagner ce lancement, adidas et la FFR ont misé sur leurs stars. Antoine Dupont, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Joanna Grisez et Pauline Bourdon Sansus apparaissent dans une vidéo promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux.

Tunique portée dès samedi

Côté merchandising, le maillot replica adulte est commercialisé à 90 euros, contre 75 euros pour la version enfant. Un maillot d’échauffement au design plus original est également proposé à 70 euros, tandis que le short est affiché à 50 euros.

Les hommes de Fabien Galthié étrenneront leur nouvelle tenue le 7 novembre face aux Fidji, à Lyon, avant de recevoir l’Afrique du Sud et l’Argentine au Stade de France.

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