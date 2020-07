2010-2020 – Winamax présente ses 10 chiffres clés (poker et paris sportifs en ligne)

Il y a 10 ans (mai 2010), l’ARJEL était créée pour accompagner l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, notamment les paris sportifs et le poker. Avec en ligne de mire, la Coupe du Monde de Football 2010 organisée en Afrique du Sud.

10 ans plus tard, l’ARJEL a été remplacée par l’ANJ et le marché du betting et poker en ligne a évolué, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et la disparition d’autres. Pour le seul marché du paris sportif, les sommes misées ont explosé, atteignant 5,056 milliards d’euros engagés en 2019 par les parieurs en France, soit +30% par rapport à 2018.

Pour ses 10 ans, l’opérateur Winamax, qui a débuté avec le poker en ligne pour ajouter un agrément paris sportif en 2014, partage quelques uns de ses chiffres clés de la décennie.

2010-2020 : Les 10 chiffres clés de Winamax

4,8 millions de comptes ouverts depuis 2010

Plus de 4,7 millions de téléchargements de l’application Winamax

Près de 3,5 millions de lignes de code développées depuis la création de Winamax

Poker

14 milliards de mains jouées depuis 2010

373 552 861 tournois de poker organisés en ligne depuis 2010

168 000 joueurs rassemblés sur un même tournoi : le High Five en 2020

1 600 933 010€ de prizepool redistribués en 2020

Paris Sportifs

Plus de 300 millions de paris placés sur Winamax depuis 2014

Plus d’un milliard d’euros de mises en 2019

Plus gros gain remporté en France à ce jour aux paris sportifs : 399 461,32€ en mars 2020

Pour développer sa notoriété et son image de marque, Winamax a bien évidemment utilisé la communication par le sport. Ces 10 dernières années, Winamax a notamment été sponsor de l’ASSE, l’OM, les Girondins de Bordeaux, le FC Nantes, le LOSC, Angers SCO ou encore le Paris Saint-Germain. Il y a 4 ans, Winamax s’était également offert Raymond Domenech comme ambassadeur.