Cette semaine, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) remplace officiellement l’Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL).

Demain, les membres de l’ANJ se réuniront pour la première fois autour de la Présidente, Isabelle Falque-Pierrotin, marquant ainsi le lancement du nouveau régulateur désormais compétent sur tous les segments du marché des jeux d’argent et de hasard.

L’ANJ succède à l’ARJEL avec un territoire de régulation considérablement élargi et des pouvoirs renforcés. Alors que l’ARJEL régulait 11% du secteur des jeux d’argent et de hasard, l’ANJ en régule désormais 78%, ce qui représente un marché de plus de 50 milliards d’euros de mises.

L’ANJ est désormais compétente sur toutes les composantes du marché des jeux d’argent :

– les jeux en ligne que l’ARJEL régulait, comme les paris sportifs et hippiques et le poker proposés par les 14 opérateurs agréés ;

– tous les jeux de la Française des Jeux ou du PMU vendus en points de vente physique ou en

ligne ;

– les 228 hippodromes ;

– les 202 casinos, sauf pour les questions de lutte contre le blanchiment et de l’intégrité de l’offre des jeux qui restent sous la responsabilité du ministère de l’Intérieur.

Pour rappel, l’ARJEL avait été créée en mai 2010 pour accompagner l’ouverture à la concurrence des jeux en ligne, notamment les paris sportifs et le poker. Juste à temps avant le début de la Coupe du Monde de Football 2010 organisée en Afrique du Sud.