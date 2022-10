A22 Sports Management – Le projet de Super Ligue de football est de retour avec un nouveau patron, Bernd Reichart

Bernd Reichart devient PDG d’A22 Sports Management, société promotrice du projet de Super Ligue Européenne de football (European Super League)

Ancien patron de groupe RTL en Allemagne, Bernd Reichart a été annoncé comme nouveau PDG d’A22 Sports Management. L’allemand de 48 ans aura pour mission de diriger la société « créée pour parrainer et aider à la création de la Super Ligue en Europe ».

« Football can do better », states Bernd Reichart, our new CEO. That’s why we will organize a broad dialogue with clubs, fans and all those who want to build a better home for #EuropeanClubFootball. Watch his video statement: pic.twitter.com/TbHntRy0pv

— A22 Sports (@A22Sports) October 19, 2022