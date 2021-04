La Super League fait réagir les dirigeants de l’UEFA, de la FIFA et du CIO lors du congrès de l’UEFA

Ce matin, l’UEFA organise son 45ème congrès à Montreux en Suisse. La Super League a bien évidemment été abordée par les principaux dirigeants présents.

En début de congrès, les Présidents du Comité International Olympique (CIO), de la FIFA et de l’UEFA ont pris la parole chacun leur tour. Des discours sur fond de crise sanitaire de la COVID-19 et de l’annonce de création de la Super League par 12 clubs fondateurs.

« Nous avons besoin de solidarité, ensemble nous sommes plus forts, notamment en cette période de pandémie » précise Thomas Bach, Président du CIO. « Le modèle européen du sport est sous menace, la mission sociale du sport perd du terrain face aux enjeux économiques. […] « Le monde d’après aura besoin du rôle social du sport et de plus de solidarité. Notre mission est de mettre le sport au service de la société ».

De son côté, Dominique Blanc, Président de l’Association suisse de football a appelé les « barons » de la Super League à bien réfléchir.

A son tour, Gianni Infantino, Président de la FIFA, a adressé un discours appuyé sur la Super League. « Je veux être très clair, FIFA est une organisation construite sur des valeurs […] La FIFA ne peut que désapprouver le projet de Super League. J’apporte mon support à l’UEFA et au football européen, […] aux clubs mais également et surtout aux fans de football »

Enfin, c’est le Président de l’UEFA Aleksander Čeferin qui a conclu les discours d’introduction. Ce dernier ouvre notamment la porte aux 12 clubs « frondeurs ». « On entend tout le temps que les fans sont devenus des consommateurs et les matchs des produits […] mais le football appartient à tout le monde ! […] Les grands clubs d’aujourd’hui ne sont pas forcément ceux du passé et ne seront pas forcément ceux du futur, le football est dynamique ! […] Messieurs les propriétaires, vous avez fait une grande erreur […] il est encore tant de changer d’avis, on fait tous des erreurs…[…] Une poignée d’égoïstes tente de tuer le football. Merci aux clubs qui sont restés à nos côtés, vous avez fait le bon choix »

Aleksander Čeferin: "Those clubs who think they are big and untouchable today should remember where they came from. And they should realise that if they are European giants today, it is partly thanks to UEFA…"#UEFACongress

— UEFA (@UEFA) April 20, 2021