La NFL et Amazon Prime Video lancent un « Black Friday Game » à partir de 2023

Cette semaine, la National Football League (NFL) et Amazon ont officialisé l’organisation et la diffusion d’un match le vendredi après Thanksgiving, jour du Black Friday.

Vendredi 24 novembre 2023, les fans de foot US auront donc l’occasion de suivre un match de NFL en direct programmé à 15h (ET).

Pour Amazon qui diffuse les matchs du Thursday Night Football (TNF) en exclusivité, cette programmation ressemble évidemment à un jolie coup de pub pour la plateforme e-commerce qui devrait sortir le grand jeu en terme d’activations autour du match et pendant pour encourager les téléspectateurs à faire leur shopping en ligne.

« Les matchs du jeudi soir attirent déjà des millions de téléspectateurs chaque semaine et nous sommes ravis d’étendre notre relation avec la NFL avec le premier match du Black Friday la saison prochaine » a déclaré Jay Marine, Global Head of sports pour Prime Video. « Le Black Friday est le début non officiel de la période des fêtes et nous sommes ravis de la lancer avec un cadeau pour les fans de football avec ce nouveau match »

Cette semaine, Prime Video a également précisé que les 5 premiers matchs NFL de la saison diffusés le jeudi (Thursday Night Football) ont enregistré une audience moyenne de 10,8 millions de téléspectateurs selon Nielsen Media Research.

A lire aussi