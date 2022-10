Pourquoi faire un MBA ou Bachelor en ligne

L’obtention d’un MBA constitue généralement un véritable accélérateur de carrière. Il s’agit d’un des rares diplômes reconnus au niveau international, c’est pourquoi il est si recherché par les futurs managers.

Mais suivre un MBA en ligne peut-il offrir les mêmes chances de succès ? Les spécificités du MBA à distance peuvent constituer une véritable opportunité pour les futurs diplômés en recherche de flexibilité.

Qu’est-ce qu’un MBA ?

Introduit pour la première fois par la Harvard University Graduate School of Administration en 1908 (aujourd’hui Harvard Business School), le MBA est le diplôme de gestion le plus populaire au monde. Ce diplôme généraliste de Maitrise en Droit des Affaires (« Master of Business Administration ») de niveau bac+4 ou bac+5 apporte des connaissances fondamentales en marketing, finance et comptabilité. Il permet de se former aux différentes facettes du management, comme le leadership, la stratégie commerciale, le comportement organisationnel et les aspects plus techniques de la gestion d’entreprise.

La formation MBA vise à acquérir des compétences transversales qui permettront au futur manager d’être plus rapidement performant et opérationnel, dans tous types de situation (stratégie de transformation, gestion de l’innovation, développement commercial…).

L’obtention d’un MBA est particulièrement recommandée pour les candidats ayant un objectif de carrière à l’international, car ce diplôme est reconnu et apprécié dans le monde entier. De plus, la majorité des cours se déroulent dans un environnement très mixte où les élèves viennent d’horizons multiples.

Il existe quatre principaux types de MBA. Le MBA à plein temps (full time) est le plus courant et se déroule généralement en 1 ou 2 ans, alternant cours théoriques et stages en entreprise. Le MBA à temps partiel est quant à lui généralement réservé aux salariés en activité. Il dure entre 1 et 3 ans, et les cours sont proposés le week-end ou en soirée. L’Executive MBA est lui aussi un MBA à temps partiel, mais plus spécifiquement dédié aux cadres supérieurs qui souhaitent renforcer leurs compétences managériales. Il existe enfin des MBA spécialisés, qui forment plus à un métier qu’à un diplôme, dans des domaines bien spécifiques comme le luxe, la communication ou les ressources humaines.

Que le MBA soit suivi par des étudiants qui désirent approfondir leur formation ou par des cadres déjà en activité, son principal intérêt est qu’il permet d’atteindre rapidement des postes à haut niveau de responsabilités.

Pourquoi faire un MBA à distance ?

Un MBA peut offrir de nombreux avantages : augmentation du salaire, renforcement des compétences, opportunités de réseautage, accélération de l’avancement professionnel… La promotion à des postes de direction, en particulier dans des domaines tels que la banque d’investissement, nécessite souvent l’obtention d’un MBA.

Suivre des cours en présentiel durant un ou deux ans peut cependant ne pas convenir aux salariés en poste. Il est difficile voire impossible d’exercer une activité professionnelle tout en s’absentant plusieurs heures par jour pour suivre des cours dans un campus, sans accord de l’employeur.

Le MBA à distance permet de suivre des cours en dehors des horaires de bureau, à son rythme et à domicile. De plus, certaines écoles proposent des programmes accélérés, voire des dispenses de cours pour les professionnels les plus expérimentés, offrant la possibilité d’obtenir le diplôme encore plus rapidement.

Avantages d’un MBA en ligne

Plus flexible

Vous n’êtes pas obligés d’assister aux cours à heure fixe lorsque vous étudiez dans un programme de MBA en ligne. Vous pouvez donc suivre les cours, étudier et préparer vos examens quand cela vous convient, sans vous déplacer ni perdre du temps en transport. Vous pouvez également fractionner vos révisions tout au long de la journée.

Plus adapté à la vie professionnelle

Le MBA en ligne ne vous oblige pas à choisir entre vos études et la poursuite de votre activité professionnelle. Vous vous formez ainsi lorsque vous êtes disponible, en dehors de vos heures de travail.

Plus interactif

Les cours des MBA en ligne sont accessibles depuis une plateforme qui réunit l’ensemble du dispositif de formation à distance sur une seule et même interface. L’apprentissage et le suivi gagnent en fluidité et en rapidité. L’apprenant peut accéder à ses modules de cours chaque fois qu’il en a envie.

Plus rapide

La plupart des MBA en ligne proposent un programme en 10 mois, contre 1 an ou 2 ans pour les MBA classiques.

Plus personnalisé

Chaque étudiant bénéficie d’un accompagnement individualisé et d’un coaching personnalisé. Il peut également facilement communiquer avec ses professeurs par mail ou depuis la plateforme online.

Plus économique

Un MBA en ligne coûte généralement moins de 10 000 euros pour l’ensemble de la formation, contre plusieurs dizaines de milliers d’euros pour les MBA classiques, auxquels il faut parfois ajouter des frais de logement.

Quel MBA à distance choisir ?

Que l’on soit étudiant, professionnel en activité ou en reconversion, faire un MBA en France constitue toujours une valeur ajoutée pour acquérir rapidement de solides compétences en management. Choisir son MBA à distance, comme d’ailleurs un MBA classique, nécessite de faire au préalable le point sur ses objectifs de carrière. Dans ce cadre, un MBA spécialisé constitue un réel avantage car il permet d’acquérir un très bon niveau de connaissances dans un domaine particulier.

Le MBA Online Sport Business de la Sports Management School permet ainsi de développer rapidement une expertise dans le domaine du sport business. Une solution sur-mesure pour se professionnaliser dans le management sportif, sans subir les contraintes d’une formation académique au quotidien.