MoneyGram nouveau sponsor-titre de l’écurie Haas F1 Team dès 2023

A l’occasion du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1 disputé ce week-end, l’écurie Haas F1 a officialisé la signature d’un nouveau contrat majeur avec la société MoneyGram.

Dans le cadre de cet accord, MoneyGram devient le nouveau sponsor-titre de Haas F1 Team à partir de la saison 2023. L’écurie sera rebaptisée « MoneyGram Haas F1 Team » dans le cadre d’un contrat pluriannuel.

Un contrat de sponsoring qui devrait offrir à la société spécialisée dans le transfert d’argent de nombreuses possibilités d’activations marketing. « Nos fans exigent de la vitesse, et nous la livrons, tout comme MoneyGram le fait pour ses clients » ajoute Guenther Steiner, Team Principal de Haas F1 Team.

The perfect way to start the day, a coffee and a title sponsorship announcement! ☕️😉#HaasF1 pic.twitter.com/t9S763MVQK — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 20, 2022

Notons que MoneyGram est tout de même présent comme sponsor visible sur les monoplaces dès ce Grand Prix des Etats-Unis.

Pour rappel, Uralkali, propriété du milliardaire russe Dmitry Mazepin, était le sponsor-titre de l’écurie jusqu’en début d’année et le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Uralkali a contesté la rupture de contrat initiée par Haas et exigé le remboursement de 13 millions de dollars.

A lire aussi