Rugby – Groupe Central Autos nouveau fournisseur officiel du LOU Rugby

Cette semaine, le LOU Rugby a officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec Groupe Central Autos.

Dans le cadre de cet accord de 3 ans, le distributeur local devient fournisseur officiel du club de TOP 14 pour la partie automobile et écomobilité et succède à la société AutoBernard.

« Ce partenaire lyonnais va non seulement nous accompagner dans nos déplacements du quotidien mais aussi sur la transition énergétique que nous devons, comme tous les acteurs économiques, effectuer. Nos valeurs communes se retrouvent dans la LOU Attitude et nous espérons partager ensemble le chemin qui mène au succès » précise Yann Roubert, Président du LOU Rugby, dans un communiqué.

En attendant des véhicules 100% électriques, le club pourra profiter d’une flotte de 20 véhicules Volkswagen (Polos, T-Cross, T-Roc, Tiguan All Space et Touareg).

En tant que fournisseur officiel, Groupe Central Autos bénéficiera d’hospitalités (loges), de visibilité (brasserie, exposition de véhicules, réseaux sociaux du club,…) et aura la possibilité d’organiser des évènements corporate avec le club.

« Nous accompagnerons de la meilleure des façons le Club dans cette transition énergétique »

« Notre partenariat s’est construit au travers de valeurs communes, et notamment grâce à notre ancrage historique dans le tissu économique lyonnais. Groupe Central Autos et le LOU Rugby sont conscients de la nécessité de verdir nos parcs automobiles d’entreprise et c’est pour cela que nous accompagnerons de la meilleure des façons le Club dans cette transition énergétique. Défendre les couleurs du Groupe Central Autos et du LOU Rugby, c’est défendre la joie du sport, l’envie de réussir ou encore les intérêts pour notre région » ajoute Edouard Coquillat, Directeur Général du Groupe Central Autos.

