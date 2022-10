Activation : ParionsSport lance une pétition autour du classico PSG-OM (« Ciao Les zéro zéro »)

La marque de paris sportifs de la FDJ « ParionsSport » lance les hostilités avec humour à 3 trois jours du classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille en créant une pétition particulière.

Avec la campagne « Ciao Les zéro zéro » conçue par l’agence Havas Play, ParionsSport lance une pétition pour éviter un match nul et vierge. Dans une vidéo diffusée il y a quelques heures, Smail Bouabdellah, journaliste sportif et ambassadeur de la marque, invite les fans parisiens et marseillais à réclamer des buts lors du classique de ce dimanche.

Un mini site ciaoleszerozero.fr a été lancé pour l’occasion pour recueillir les signatures des supporters. A travers cette opération, l’opérateur de paris sportifs fera gagner des maillots des deux équipes dont il est partenaire.

LA PÉTITION

Oui, c’est bien ce qu’il nous semblait.

La seule chose qui fait vraiment vibrer les parieurs et les amoureux du foot, c’est les buts. Ou ne serait-ce qu’un but. Que ce soit une frappe en pleine lulu, un but de raccroc ou un CSC à la 92ème, tout ce qui compte c’est de faire trembler les filets au moins une fois.

Alors imaginez deux secondes si le tant attendu Paris Saint-Germain vs Olympique de Marseille se soldait par un triste 0 – 0, sans but, sans rien. Non, personne ne veut voir ça. D’ailleurs, vous avez déjà vu un supporter parisien ou marseillais parier 0 – 0 pour un Classique ?

Non, un vrai Classique c’est 22 joueurs avec une grinta à la sud-américaine, des supporters survoltés, des parieurs qui misent sur leur équipe et surtout, DES BUTS. Et même si dimanche soir le match se termine avec 67 tirs, 49 actions et 18 poteaux, rien ne remplacera les émotions que l’on ressent après un but : pour certains de la joie, de la fierté, de l’ivresse, et pour d’autres, de la peine. Bref, tout ce qui fait la beauté du football. Tout ce qui nous rappelle que parier c’est bien plus que perdre ou gagner.

Alors supporters parisiens, supporters marseillais, amis parieurs, même si vous êtes rarement d’accord, ensemble vous avez le pouvoir de changer à tout jamais les règles du Classique.

Prolongations-penaltys ou but en or, peu importe, tout ce qui compte aujourd’hui c’est de signer la pétition pour supprimer définitivement les 0 – 0 et redonner ses lettres de noblesse à ce Classique que l’on aime tant.