Football – Neymar JR continue de faire le plein de sponsors avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar

À quelques semaines du début de la Coupe du Monde au Qatar, Neymar JR n’en finit plus de signer de nouveaux contrats sponsoring.

Alors que beaucoup désignent le Brésil comme le grand favori, leur numéro 10 est devenu l’ambassadeur de 4 nouvelles marques ces dernières semaines.

Chips, jeux vidéo, barre chocolatée ou encore opérateur de télécommunications… Le Ney touche-à-tout. L’agence chargée de la gestion exclusive de son image, NR Sports, a bien travaillé à l’approche du mondial.

Bien que les chiffres n’ont pas été communiqués, on image évidemment que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne s’est pas laissé convaincre à n’importe quel prix. En terme de revenus sponsoring, Neymar JR est dans le TOP 3 des footballeurs selon Forbes avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Dans son dernier classement, Forbes estime à 32 millions de dollars les revenus sponsoring du brésilien cette saison.

Les chips avec Mister Potato

Quoi de mieux que de manger des chips devant un match de foot ? Manger des chips avec Neymar sur le paquet ! Mister Potato, marque de chips malaisienne, aura donc Neymar Jr comme ambassadeur pour un an. Et ils n’en sont pas à leur première collaboration dans le monde du sport. Manchester United était devenu partenaire de la marque dans le passé.

L’occasion pour la marque de dévoiler une campagne promotionnelle avec le brésilien intitulée « The Ridiculous Kick ». « Je suis très heureux de devenir l’ambassadeur de Mr Potato, encore plus dans une année aussi importante de ma carrière. J’ai pris beaucoup de plaisir à faire cette pub et j’aime beaucoup les produits » s’est réjoui le brésilien. Une chose est sûre, ça risque d’être épicé.

Le gaming avec Mech Arena

Pendant un temps libre, il est important de se changer les idées. Neymar pourra désormais le faire en jouant à Mech Arena. Le jeu vidéo, disponible sur smartphone et sur PC, est un jeu de tir se jouant à 5 contre 5.

Neymar n’est pas seulement ambassadeur du jeu, il en devient aussi un personnage. Il sera effectivement possible de sélectionner le joueur de foot pour une partie, mais pour 7 jours seulement. Dans le communiqué annonçant le partenariat, Neymar à donner rendez-vous à ses fans : « Je vous verrai dans l’arène ! ».

Neymar JR rejoint Oooredoo

Pour pouvoir surfer sur le net et alimenter ses 180 millions d’abonnés (tout réseau social confondu), Neymar a choisit son nouvel opérateur : Ooredoo. Cette marque vous dit quelque chose ? C’est normal, puisque c’est le partenaire officiel du Paris Saint-Germain depuis 2013.

Société de télécommunication d’origine qatari, quoi de mieux avant une Coupe du Monde au… Qatar ! Neymar signe donc avec Ooredoo en tant que nouveau visage de l’entreprise pour promouvoir la 5G. Là encore rien n’est précisé quant aux chiffres ou à la durée du contrat. Mais on veut bien croire le Ney quand il dit qu’il a « testé la 5G d’Ooredoo » et que c’était « vraiment super grâce à la faible latence » lors du chargement de page internet, « fondamental pour ceux qui jouent en ligne ». Pour rappel, le joueur du PSG est également ambassadeur de la banque QNB et de Qatar Airways.

A quelques semaines du prochain mondial, les sponsors principaux de Neymar JR sont Puma, Redbull, Replay, Digible, Qatar Airways, QNB, DAZN, PokerStars, Superdry, Epic Games, Konami, Above, NFT Star, Facebook Gaming, Netflix, e-GO, Krafton, Budweiser, Cadbury (Mondelez), Plarium, Ooredoo et Mister Potato.

Cadbury

Un peu plus tôt, cet été, le brésilien est également apparu comme ambassadeur de la marque de chocolat Cadbury appartenant au groupe Mondeléz. Pas vraiment un nouveau contrat puisque Neymar JR avait déjà été utilisé par Mondeléz.

Pour cette campagne, Neymar est associé à Harry Kane, Steph Houghton et Virgil Van Djik.

À lire aussi :