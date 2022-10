TCL, sponsor de la 1ère édition du Grand Prix Explorer, revient sur la course qui a enflammé les réseaux sociaux (et notamment Twitch)

Ce samedi 08 octobre 2022, 22 influenceurs se sont réunis au Mans afin de s’affronter sur le circuit Bugatti pour le GP Explorer, course de F4 à l’initiative de Squeezie.

L’évènement a rassemblé près de 40 000 spectateurs dans les tribunes et un peu plus d’1million de viewers sur Twitch, un record historique en France.

TCL, 2ème constructeur mondial de télévisions et leader de l’électronique grand public, a eu le flair d’être sponsor de deux duos de créateurs : Domingo et Xari, et Amixem et Etienne Moustache, dont la voiture était ornée de logos TCL.

C’est lors du ZEvent 2020 que tout a commencé, lorsque Squeezie a lancé le pari d’organiser « une course IRL de Formule Renault » si les dons atteignaient 80 000 euros : objectif à succès. En effet, deux ans plus tard, 22 créateurs de contenus sur YouTube et Twitch sont invités à participer à la première édition du Grand Prix Explorer. Ces derniers ont été répartis en 11 écuries, toutes sponsorisées.

Après une matinée d’essais libres pour chacun suivi de qualifications, c’est à 16h55 pile que la course a débuté pour les participants. Nous avons pu assister à la course rythmée par des dépassements et des batailles assez serrées entre les concurrents.

Replay vidéo de la course GP Explorer en intégralité

On retrouve sur le podium, Sylvain de l’écurie du duo Vilebrequin, vainqueur de la compétition, suivi de Depielo dans l’écurie Oscaro avec Valouzzz. Etienne, coéquipier d’Amixem dans l’écurie World of Tanks, est monté sur la 3ème marche du podium !

TCL est un habitué des terrains de sports. Partenaire de l’EuroBasket 2022 via son partenariat mondial avec la FIBA, la marque TCL a également présenté il y a quelques jours ses nouveaux ambassadeurs football : Raphaël Varane, Pedri, Rodrygo et Phil Foden. Lequel d’entre eux sera vainqueur de la prochaine compétition majeure de football ? Réponse dans quelques semaines !

