Qatar 2022 : Pepsi dévoile sa nouvelle publicité « Nutmeg Royale » avec Lionel Messi, Ronaldinho et Paul Pogba

Une semaine après un teaser, Pepsi dévoile sa nouvelle publicité « Nutmeg Royale » conçue pour surfer sur l’actualité de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Dans la lignée des vidéos historiques de la marque de sodas, celle-ci fait rêver.

Leo Messi, Ronaldinho et Paul Pogba dans une compétition de petits ponts. Voilà le scénario de la nouvelle publicité de Pepsi baptisée « Nutmeg Royale » (« Le Petit-Pont Royal »).

Mis en scène par le réalisateur barcelonais Ernest Desumbila, le film de 2 minutes 15 secondes se déroule dans les rues d’une ville orientale où locaux et légendes du ballon rond se livrent une guerre de petits-ponts sans partage !

Mais ce n’est pas du tout. Certaines personnalités liées au monde du football apparaissent également dans le clip de Pepsi. C’est le cas de Luva de Pedreiro et Kaljit Atwa, les deux s’étant fait connaître sur les réseaux sociaux en publiant des vidéos de freestyle ou de frappe en pleine lucarne. Fabrizio Romano, journaliste très suivi sur les réseaux sociaux, fait lui aussi une apparition particulière. La vidéo montre un message en train d’être publié par son compte avec sa fameuse expression « Here we go ! » (« C’est parti ! »). Le tout commenté par la célèbre voix de l’anglais Peter Drury. Autant dire qu’il y a du beau monde.

« C’est formidable de travailler à nouveau avec Pepsi Max et de créer des moments de football divertissant pour les fans » commente Lionel Messi, dans un communiqué. De son côté, Ronaldinho précise qu’il était heureux de porter « ce maillot bleu iconique ». Pogba était sûrement le plus enthousiaste, « c’est l’une des publicités Pepsi à laquelle j’ai participé que je préfère ! ».

Tous ces gestes techniques sous un fond musical connu des fans de foot : « Rockafeller Skank » de Fatboy Slim, musique iconique du jeu vidéo FIFA 99.

