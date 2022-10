Decathlon muscle son offre de location d’articles de sport avec le coach Nassim Sahili

Depuis un an environ, Decathlon teste la location de matériels sportifs sur certaines catégories dont le vélo et plus récemment la musculation.

Pour motiver les utilisateurs et leur proposer plus que de la location de fonte, l’enseigne s’est associée à Nassim Sahili, coach sportif très suivi sur les réseaux sociaux.

A travers sa marque Corength, Decathlon propose ainsi de louer un kit d’haltères et un banc inclinable et pliable tout en accédant ) et de bénéficier d’un programme de coaching et un accès à des vidéos pour 10 euros par mois sans engagement. Une offre clé en main qui vient concurrencer celle des salles de fitness et des plateformes vidéos de coaching.

« J’ai été séduit par l’opportunité de partager mes conseils à des milliers de pratiquants dans des conditions totalement inédites et jamais vues auparavant et pouvoir être acteur d’un projet aussi novateur » nous explique Nassim Sahili, le coach qui rassemble quelques 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. « J’ai eu le plaisir de rencontrer une équipe aussi passionnée que je l’étais, renforçant encore plus mon envie de partager mon expertise et de contribuer à l’évolution du secteur ».

« Au total, j’ai pu tourner 34 séances d’entraînements entre les programmes filles et garçons et plus de 60 exercices sont démontrés en vidéo. Le tout accompagné de mes conseils en temps réel » ajoute Nassim Sahili. « Les vidéos sont donc comparables à des coachings en direct car je me suis efforcé d’adapter mes conseils à tous les cas de figures ».

« Les pratiquants ne craignent plus de s’entraîner avec des barres ou haltères et sont au courant des bienfaits d’un système musculaire développé ».

« La bonne nouvelle c’est que le monde du fitness a évolué dans le bon sens. Les pratiquants ne craignent plus de s’entraîner avec des barres ou haltères et sont au courant des bienfaits d’un système musculaire développé. Plus récemment, avec les périodes de confinement que nous avons traversé, la pratique s’est adaptée pour être plus « hybride ». Il n’est plus question de se limiter à une activité effectuée à un seul endroit. Les passionnés de ce sport aiment pouvoir s’entraîner chez eux quand ils le veulent, mais aussi en extérieur ou en salle plus traditionnelle. Et ils cherchent à ce que leurs programmes reflètent cette polyvalence » décrypte Nassim Sahili.

Reste à savoir si le service proposé à 10 euros par mois trouvera son public sur le marché français. D’une manière générale, Decathlon devrait miser de plus en plus sur la location (débutée avec les vélos) ainsi que la revente de produits de seconde main. Des relais de croissance logiques pour l’enseigne qui est évidemment attentif à l’évolution des modes de consommation.

« Nous proposons une solution unique sur le marché comprenant les produits en location et le coaching nécessaire à l’accompagnement de nos pratiquants débutants. Nous sommes persuadés que notre avenir se situe dans la fourniture de solutions complètes s’articulant autour de produits d’excellente qualité accessibles et disponibles à la location » ajoute Maxime Ribolzi, Chef de projet Corength.

A lire aussi