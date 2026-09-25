À peine annoncé parmi les nouveaux investisseurs du Mans FC, Idrissa Gueye fait déjà l’objet d’une contestation. Un collectif d’associations demande au club de revenir sur sa décision.

L’arrivée d’Idrissa Gueye dans le capital du Mans FC ne fait pas l’unanimité. Le Collectif national contre l’homophobie, le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations appelle au boycott du club et demande le retrait de l’international sénégalais du groupe d’investisseurs.

Le collectif reproche au joueur de 39 ans son refus, lorsqu’il évoluait au PSG, de participer à des rencontres organisées dans le cadre des campagnes de la LFP contre l’homophobie. En mai 2022, Gueye n’avait notamment pas participé au déplacement à Montpellier lors d’une journée dédiée. Le PSG avait alors présenté cette absence comme un choix personnel.

« Une dérive éthique majeure »

Dans son communiqué, le collectif dénonce désormais « une dérive éthique majeure » et estime qu’en accueillant Gueye parmi ses investisseurs, Le Mans FC fait « le choix du cynisme financier au détriment de l’éthique ».

Le club avait annoncé mercredi l’arrivée de Gueye aux côtés de l’ancien international brésilien Lucas Leiva parmi ses nouveaux investisseurs. Le Mans FC compte déjà plusieurs grands noms du sport parmi ses investisseurs. Thibaut Courtois, Novak Djokovic, Felipe Massa et Kevin Magnussen font notamment partie du projet.

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