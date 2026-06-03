Le FC Annecy accueille V Sports, propriétaire d’Aston Villa, à son capital. Une opération pensée pour accélérer le développement du club haut-savoyard.

Le FC Annecy change de dimension. Le club de Ligue 2 a officialisé l’entrée à son capital de V Sports, la holding propriétaire d’Aston Villa, récent vainqueur de la Ligue Europa. Selon plusieurs sources, l’investisseur britannique a pris une participation minoritaire d’environ 30 % via une augmentation de capital.

́ Le FC Annecy est heureux d’annoncer l’arrivée de V Sports, propriétaire d’@AVFCOfficial, au capital du club à travers une prise de participation minoritaire. https://t.co/jcCwky2eiD pic.twitter.com/9bFCq65uIV — FC Annecy (@FCAnnecy) June 2, 2026

L’opération ne s’inscrit toutefois pas dans un modèle classique de multipropriété comme ceux observés avec Strasbourg et Chelsea ou Troyes et City Football Group. Les dirigeants annéciens conservent le contrôle du club, tandis que V Sports apporte des moyens financiers, son expertise et son réseau international.

Améliorer la formation savoyarde

L’objectif est avant tout de renforcer la formation. Annecy souhaite accélérer la construction de ses infrastructures, notamment son futur centre de formation, estimé à 11 millions d’euros. Le partenariat doit également favoriser les échanges de compétences entre les staffs des deux clubs et faciliter l’accueil de jeunes joueurs prêtés par Aston Villa.

Cette collaboration est née à l’été 2025 et a déjà donné lieu au prêt du défenseur anglais Triston Rowe. Pour Annecy, qui a enchaîné les progressions sportives depuis sa montée en Ligue 2 en 2022, l’arrivée de V Sports représente un soutien de poids dans un contexte économique tendu pour le football français.

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