À l’approche du Ladakh Marathon (10 au 13 septembre), Puma met en scène 40 moines bouddhistes chaussés de ses nouvelles baskets pour rapprocher course et méditation.

Des robes traditionnelles, des baskets de running aux pieds et un monastère vieux de plusieurs siècles en décor. Puma India signe une campagne étonnante à l’approche du Ladakh Marathon, dont la 13e édition débutera le 10 septembre.

Baptisée « Meditation in Motion », l’opération met en scène 40 moines bouddhistes du monastère de Thiksey chaussés de la nouvelle Deviate PURE NITRO. Un contraste visuel assumé pour rapprocher deux pratiques a priori éloignées : la méditation et la course à pied.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA India (@pumaindia)

Puma préfère ainsi parler de concentration, discipline et répétition plutôt que de chronomètre ou de performance. Un parti pris qui colle au terrain. Organisé autour de 3 500 mètres d’altitude, le Ladakh Marathon pousse les participants dans des conditions où le mental prend une place particulière.

Plus de 6.600 participants attendus

La campagne vient également nourrir un partenariat installé dans la durée. Puma accompagne l’événement depuis trois éditions, alors que celui-ci rassemble désormais plus de 6.600 participants venus d’une trentaine de pays.

Plutôt qu’une activation classique autour de son statut d’équipementier, la marque s’appuie donc sur l’identité du Ladakh pour raconter son produit. Une manière originale de transformer son sponsoring d’un marathon en véritable territoire de communication.

A lire aussi : Puma reconduit son partenariat long terme avec Hyrox