Sponsor maillot de l’OGC Nice, Robinhood attire l’attention de l’ANJ en raison de son activité dans les marchés prédictifs, considérés comme des jeux d’argent illégaux en France.

Le partenariat entre l’OGC Nice et Robinhood est scruté de près. Selon L’Équipe, l’Autorité nationale des jeux (ANJ) examine actuellement le sponsoring du club azuréen par la société américaine, présente sur le devant du maillot niçois depuis juillet 2025.

En cause : une partie des activités développées par Robinhood aux États-Unis. La plateforme de services financiers s’est lancée dans les marchés prédictifs, qui permettent notamment de miser sur l’issue d’événements sportifs selon un fonctionnement proche du trading. Une activité qui n’est pas autorisée en France et relève, selon l’ANJ, des jeux d’argent illégaux.

Quid de la réglementation française ?

Le régulateur cherche donc à déterminer si la forte exposition de la marque Robinhood à travers l’OGC Nice peut poser problème au regard de la réglementation française. Selon le quotidien sportif, ses équipes sont en train « d’instruire le sujet » et des prises de contact pourraient être envisagées.

De son côté, l’OGC Nice défend son partenaire. Le club assure que son contrat concerne uniquement « la promotion de la marque Robinhood » et les services que l’entreprise est légalement autorisée à commercialiser en France. Il précise que le partenariat ne porte « ni sur les marchés prédictifs ni [sur] aucune autre activité qui ne serait pas autorisée en France ».

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