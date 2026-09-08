La LFFP accueille son premier partenaire majeur. MGEN s’engage pour trois saisons avec la Ligue avec l’ambition d’accompagner le développement du football féminin.

La Ligue féminine de football professionnel (LFFP) muscle son développement commercial. MGEN devient le premier partenaire majeur de la Ligue et s’engage pour les trois prochaines saisons aux côtés du football professionnel féminin.

Déjà impliquée dans le sport féminin, la mutuelle accompagnera notamment l’Arkema Première Ligue. Le partenariat entend agir auprès des jeunes filles, des clubs professionnels et de leur entourage afin d’améliorer durablement les conditions de pratique et de favoriser la place des femmes dans le sport.

« Un symbole particulièrement fort »

« Ce nouveau soutien, exclusivement engagé auprès de la Ligue et du football professionnel féminin, représente une nouvelle étape et un symbole particulièrement fort pour notre projet », souligne Andreea Koenig, vice-présidente de la LFFP.

MGEN veut notamment lutter contre le décrochage sportif des adolescentes. Selon la mutuelle, 45,2 % de celles qui abandonnent le sport le font contre leur volonté. « Nous pouvons faire du football un puissant levier pour donner envie aux jeunes filles de rester dans le sport », estime Clotilde Truffaut, déléguée nationale de MGEN.

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