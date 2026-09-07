L’UFC Paris a une nouvelle fois fait le plein. Avec 15.687 spectateurs et 4,365 millions de dollars de recettes, l’événement, qui a eu lieu samedi 5 septembre 2026, établit un nouveau record.

Paris continue de rapporter gros à l’UFC. La cinquième édition de l’UFC Paris, organisée samedi à l’Accor Arena, a établi un nouveau record de recettes à la billetterie pour l’organisation dans la capitale.

Selon les chiffres communiqués par TKO Group, la soirée a généré 4,365 millions de dollars grâce à la vente de billets, dépassant les performances des quatre précédentes éditions françaises.

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Plus de 15.600 spectateurs

L’UFC a également fait salle comble. 15.687 spectateurs étaient présents à l’Accor Arena pour assister à l’événement, marqué notamment par les performances d’Axel Sola et Salahdine Parnasse.

Depuis son arrivée en France, l’organisation américaine peut compter sur un public particulièrement fidèle. Cette cinquième édition confirme surtout le poids commercial pris par Paris dans sa stratégie européenne.

Au-delà des résultats sportifs et de l’ambiance désormais associée aux rendez-vous français, l’UFC Paris s’impose année après année comme une solide machine à billetterie.

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