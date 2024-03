Tennis – Haier prolonge son contrat avec Roland-Garros et l’ATP Tour pour 2024 et 2025

En 2023, Haier a signé des contrats d’une saison avec Roland-Garros et l’ATP Tour. Cette semaine, la marque d’électroménager officialise son réengagement pour 2024 et 2025 avec le Grand Chelem parisien et le circuit masculin.

Avec ces prolongations, Haier continuera donc d’avoir une exposition forte lors de certains tournois ATP (Rolex Paris Masters, Mutua Madrid Open, Nitto ATP Finals, …) et à Roland-Garros.

« Il y aura une collaboration plus poussée dans les années à venir si le test est concluant, nous avons une vision plus long terme, l’envie est là » nous précisait il y a un an Johanna Rochman, Directrice Marketing et Communication France chez Haier Europe, dans une interview. Avec ces 2 prolongations, le test a donc semble-t-il été convainquant pour la marque.

“Le renouvellement et le développement de notre partenariat avec ces prestigieux acteurs du tennis mondial représentent une nouvelle étape vers la consolidation de notre marque, non seulement en tant que leader mondial mais aussi en tant que pionnier dans les domaines de la connectivité et de l’innovation » précise Vincent Rotger, Directeur général de Haier France, dans un communiqué. « Monter sur le court, jouer en tant que numéro un, nous conforte dans notre stratégie d’’excellence et de compétitivité pour offrir à nos consommateurs des produits exceptionnels et des solutions IoT qui aident chaque famille à améliorer son quotidien. »

« Nous sommes ravis de poursuivre le partenariat avec Haier, une marque de renommée mondiale et leader, et de les conserver au sein de la famille des sponsors de Roland-Garros. Cette collaboration s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la FFT de s’associer à des marques toujours plus innovantes. » ajoute Gilles Moretton, Président de la FFT.

À lire aussi