Team Vitality et Fulllife dévoilent le troisième maillot 2026 du club. Une tenue blanche aux accents rouges, noirs et dorés qui sera portée lors des grands rendez-vous internationaux.

Team Vitality complète son vestiaire 2026. L’organisation esport et son équipementier Fulllife dévoilent le maillot Alternate 2026, troisième et dernière tenue de la saison, avec une approche qui dépasse une nouvelle fois le simple cadre de la compétition.

Traditionnellement blanc, le maillot intègre pour la première fois en treize ans des touches de rouge, de noir et de doré. Le rouge fait notamment référence aux équipes de Bigetron by Vitality, tandis que le doré symbolise les ambitions sportives du club.

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Fabriqué au Portugal à partir de polyester recyclé, le maillot adopte une coupe oversize inspirée du streetwear. Une orientation lifestyle renforcée par le lancement simultané d’une collection comprenant notamment une veste et un pantalon Pro Kit.

La team Rocket Leagure va l’inaugurer

Côté compétition, Rocket League inaugurera la tenue lors des Championnats du monde, du 15 au 20 septembre à Fort Worth. Les équipes Valorant et Counter-Strike prendront ensuite le relais à Shanghai et Katowice.

Cette sortie intervient alors que le partenariat entre Team Vitality et Fulllife affiche de solides résultats commerciaux. Les ventes du maillot Pro 2026 ont progressé de 115 % par rapport à 2025, faisant de celui-ci le maillot le plus vendu de l’histoire de Vitality après seulement six mois.

Le maillot Alternate 2026 est commercialisé 79,99 euros.

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