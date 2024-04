Sponsoring – Comment Betclic et Crédit Agricole se partagent les maillots des équipes en Coupe de France de Football ?

Ce soir, le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais vont se disputer le dernier billet pour accéder à la finale de la Coupe de France 2024 et rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Particularité de la compétition organisée par la Fédération Française de Football (FFF), les équipes évoluent avec des sponsors maillots différents de ceux portés en championnat ou en Coupe d’Europe.

Pour la Coupe de France de football, les équipes doivent en effet porter les sponsors de la compétition. Pour cette saison, les deux sponsors visibles sur la face avant des maillots sont Betclic et Crédit Agricole. Depuis 2021, l’opérateur de paris sportifs a succédé à PMU en tant que Partenaire Majeur de la FFF.

Pour se partager les faces avants des maillots en Coupe de France, Betclic et Crédit Agricole se sont entendus en début de saison sur un partage équitable.

« A chaque tour, Betclic a la primeur du choix pour la moitié des matches et Crédit Agricole pour l’autre moitié » nous explique la FFF. « Par voie de conséquence, si Betclic choisit l’Equipe A pour un match où il a la priorité, Crédit Agricole aura l’Equipe B et inversement ». Pour la finale, on sait donc déjà qui aura le choix numéro 1… ce sera Betclic.

Ajoutons que d’autres marques sont également visibles sur les tenues de match en Coupe de France avec Intermarché au dos de l’ensemble des maillots et sur les shorts ou encore Brioche Pasquier sur une manche (et Crédit Agricole sur l’autre).

