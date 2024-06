Naming – Betclic signe un nouveau contrat de 5 ans et prolonge jusqu’en 2029 avec le Championnat de France de Basket

Cette semaine et à l’occasion des Finales du Championnat de France de Basket, la Ligue Nationale de Basket et Betclic ont officialisé la prolongation du contrat de Naming de la première division.

Malgré une saison marquée par les difficultés rencontrées par le diffuseur Skweek, Betclic a décidé de poursuivre l’aventure avec la LNB.

Dans le cadre de ce nouvel accord signé pour 5 saisons, l’opérateur de paris sportifs continuera de donner son nom jusqu’en 2029 à la Betclic Elite. Pour rappel, Betclic avait succédé à Jeep en 2021 en signant un contrat de 3 saisons.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la LNB et de rester le sponsor titre du Championnat de France pour les cinq prochaines années. Cet engagement de longue durée renforce notre soutien au basketball professionnel français et continue d’inscrire la Betclic Elite comme une ligue de premier plan du sport français. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de continuer cette aventure de longue date aux côtés de la LNB et de permettre à tous les fans de basket de vivre leur sport favori plus fort » explique Nicolas Béraud, Fondateur & Directeur Général de Betclic, dans un communiqué.

