Tennis – Roger Federer, Carlos Alcaraz et Serena Williams sur les pochettes du jeu vidéo TopSpin 2K25

Aujourd’hui, 2K a dévoilé les jaquettes de TopSpin 2K25. Pour ce jeu très attendu par les fans de tennis, 2K s’offre notamment Roger Federer, Carlos Alcaraz ou encore Serena Williams.

Pour le jeu qui sera disponible à partir du 26 avril 2024, l’éditeur va mettre en avant le tennisman suisse et l’américaine sur le devant et sur 2 covers sur 3 pour le moment présentés.

Federer et Serena Williams seront ainsi sur la couverture du jeu « standard Edition » et la version « grand slam edition ». Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe et Iga Siatek seront eux sur la « Deluxe Edition ».

Une annonce qui coincide avec la sortie du trailer officiel du jeu vidéo.

Au total, vous pourrez jouer avec 24 joueurs/joueuses dont celles et ceux présents sur les jaquettes. Andre Agassi sera notamment jouable.

Un jeu qui offrira une visibilité intéressante aux équipementiers des joueurs (Uniqlo, Nike, Wilson, Babolat, Tecnifibre, On, … et ainsi qu’aux sponsors des tournois représentés comme l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open.

