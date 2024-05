Une française customise le sac Head de Novak Djokovic avec des motifs évoquant sa famille

Il y a quelques semaines, Novak Djokovic a eu les honneurs de son équipementier raquettes Head avec la présentation de la nouvelle raquette « Legend » et la confection de sacs personnalisés en édition ultra limitée.

« J’ai eu pour mission la création de custom exclusifs sur sacs pour cet événement. 20 sacs ont été customisés par Artcustombox puis signés par Novak Djokovic. Les numéros 1,2,3,4 ont été offerts à la famille Djokovic. Un beau moment de partage qui a ravie la famille entière ! » nous explique Pauline Cougé, artiste spécialisée dans le sport qui a lancé « Artcustombox ». « J’ai pu moi même les lui présenter et discuter avec lui. Ce fut un super moment et Novak était vraiment heureux des personnalisations pour sa famille et lui même ».

« Pour moi, il était essentiel de créer des design évoquant sa famille »

Depuis 3 ans, Pauline Cougé valorise l’histoire du sport et notamment du tennis avec des créations qui ont déjà élues domicile chezNoah, Zverev, Sinner, Swiatek, Federer, Forget, Gasquet, Tsonga, Medvedev,… Une activité qui pourrait bien continuer de décoller, surtout si Novak Djokovic porte le sac personnalisé à Roland-Garros et que les médias en font écho.

« Novak a porté le sac pendant le tournoi de Rome et celui de Genève. Je ne sais pas s’il le portera de nouveau lors de Roland Garros mais bien sûr je l’espère. Ce sac unique et sur mesure m’a demandé 4 jours de travail. Le sac de la marque Head est noir, et j’avais envie de n’utiliser que le doré pour tous les éléments graphiques de celui de Novak. Pour moi, il était essentiel de créer des design évoquant sa famille »