Zinédine Zidane donnera le départ des 24 Heures du Mans 2024

Après LeBron James l’année dernière, c’est un autre sportif à la notoriété planétaire en la personne de Zinédine Zidane qui donnera le départ des 24 Heures du Mans 2024.

Samedi 15 juin à 16h, Zizou sera donc le « starter officiel » de la 92ème édition de la course d’endurance la plus mythique organisée par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO). De quoi offrir à l’évènement une couverture médiatique encore plus large.

Ambassadeur de la marque Alpine, Zidane sera-t-il aux couleurs du constructeur pour donner le départ de la course ?

« Je remercie très sincèrement Zinédine Zidane d’avoir accepté le rôle de Starter. Les 24 Heures du Mans sont connues dans le monde entier et ont, dans leur histoire, toujours accueilli de grands noms venant de tous horizons. Zinédine Zidane est une icône, un sportif qui a marqué, de par son génie, des générations de passionnés » explique Pierre Fillon, président de l’Automobile Club de l’Ouest, dans un communiqué. « En cette année historique pour les 24 Heures du Mans, dotées d’un plateau sportif exceptionnel, nous ne pouvions rêver d’un plus grand Starter. »

« Les 24 Heures du Mans, c’est unique. Pour tous ceux qui aiment le sport automobile, pour le monde entier, c’est une course mythique. C’est une fierté française ! » ajoute Zidane. « J’ai évidemment beaucoup d’images en tête, de la course, des pilotes de légende, des histoires incroyables, mais devant ma télé (rires) ou à travers le cinéma aussi ! Ce sera donc une grande première d’y être. Inutile de dire que je suis vraiment très honoré d’endosser ce rôle de starter, j’ai hâte d’être au départ de ces 24 Heures du Mans le 15 juin ! »

