EA SPORTS et la FIFA, le divorce est acté, qui remportera le game du meilleur jeu vidéo de football dans le futur ?

Hier, Electronic Arts a confirmé le changement de nom de son célèbre jeu vidéo de football FIFA après une sortie médiatique sur le sujet en fin d’année dernière. A partir de 2023, la franchise sera baptisé « EA SPORTS FC ».

En parallèle, la FIFA a également confirmé sa volonté de diversifier son offre de gaming et jeux vidéo et travailler avec plusieurs partenaires plutôt que de confier l’exclusivité de ses droits à un seul et même éditeur, en l’occurrence EA SPORTS.

En fin d’année 2022, le jeu d’EA SPORTS FIFA 23 sera donc le dernier sous licence officielle FIFA et devrait sortir autour de la Coupe du Monde Qatar 2022 au lieu de septembre. Pour cette édition, la FIFA a accordé une extension de la licence à EA SPORTS, sans exclusivité et concernant uniquement la catégorie « simulation ». FIFA 23 proposera pour la première fois, les Coupes du Monde masculines et féminines réunies en une seule édition du jeu.

« Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d’excellent partenariat avec la FIFA. L’avenir du football mondial est très prometteur et les fans du monde entier n’ont jamais été aussi forts. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA SPORTS FC au cœur du sport et d’offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football » précise Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, dans un communiqué.

Sans la licence FIFA, EA SPORTS FC aura-t-il la même saveur pour les joueurs ? Quel sera l’impact de ce changement en terme de ventes du bien culturel le plus vendu en France depuis de nombreuses années ? L’éditeur Konami peut-il revenir sur le devant de la scène avec un opus digne de ce nom ? Le jeu EA SPORTS FC pourra lui compter sur des licences UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A et MLS, entre autres.

La marque Nike a déjà confirmé étendre son partenariat avec EA SPORTS. « Nous sommes ravis de poursuivre et d’étendre notre partenariat de longue date avec EA SPORTS alors que nous servons des athlètes qui sont à l’intersection du sport, du jeu vidéo et de la culture », déclare J van Hameren, EVP & CMO, NIKE Inc. « Notre collaboration avec EA SPORTS FC développera de manière authentique les façons dont nos communautés peuvent jouer et s’engager dans le sport ».

La FIFA entre vraiment dans le Game

Outre la stratégie de la FIFA de diversifier son offre gaming, les enjeux sont bien évidemment financiers. Chaque année, l’éditeur EA SPORTS payait quelques 150 millions de dollars à la FIFA pour appeler son célèbre jeu vidéo FIFA. Pour prolonger l’aventure, l’instance internationale du football demandait selon plusieurs médias comme le New York Times au minimum le double.

Pour la FIFA, l’absence d’exclusivité pour le prochain jeu 2022 d’EA SPORTS lui permet de lancer de nouveaux jeux en amont de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour la suite, la FIFA a précisé qu’elle dialoguait avec des éditeurs, des studios et des investisseurs autour de la création d’un nouveau grand titre pour 2024. Plusieurs jeux autre que simulation sont déjà en cours de production. Leur sortie est prévue pour le troisième trimestre 2022.

« La constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR » – Gianni Infantino, président de la FIFA

« Je peux vous assurer que le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football. Le nom FIFA est le seul titre global et original. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 et FIFA 26, et ainsi de suite – la constante est le nom FIFA et il restera pour toujours et restera LE MEILLEUR. » précise Gianni Infantino, président de la FIFA. « Le secteur des jeux interactifs et des esports est sur la voie d’une croissance et d’une diversification inégalées. La stratégie de la FIFA consiste à s’assurer que nous pouvons tirer le meilleur parti de toutes les options futures et garantir une large gamme de produits et d’opportunités pour les joueurs, les fans, les associations membres et les partenaires. »

Sur les réseaux sociaux, quelques clubs partenaires d’EA Sports ou encore Kylian Mbappé, ambassadeur du jeu, ont affiché les nouvelles couleurs du EA SPORTS FC.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Nous sommes dans Le Club.

Plus d’informations en Juillet 2023 🔜#EASPORTSFC pic.twitter.com/xJMpepYuYY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 10, 2022

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

On est dans le Club. Plus de détails en juillet 2023.#EASPORTSFC | #CFMTL pic.twitter.com/jYJYI4bFbU — CF Montréal (@cfmontreal) May 10, 2022