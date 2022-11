Nicolas de Fautereau lance l’agence de marketing sportif « Moneytime » avec Australie.GAD

Aujourd’hui, une nouvelle agence de marketing sportif a officialisé sa création. Il s’agit de « Moneytime » créée par Nicolas de Fautereau avec Australie.GAD.

« L’équipe de Moneytime déploiera une offre complète de conseil en marketing sportif et Entertainment responsables, en collaboration étroite avec l’ensemble des expertises du Groupe Australie.GAD » explique un communiqué.

Comme nous l’explique Nicolas de Fautereau, qui est sorti il y a quelques mois de l’agence Willie Beamen dont il est co-fondateur, Moneytime accompagne déjà EDF et Optic 2000, deux sociétés sponsor de Paris 2024, le premier en tant que Partenaire Majeur et le second en tant que Supporter Officiel.

« Le sport a un superpouvoir ; il communique, fait vibrer, fait agir, fédère. Et ces dernières années, il met son superpouvoir au service des grands changements que l’époque appelle de ses voeux » ajoute Nicolas de Fautereau dans le communiqué. Il est plus que jamais au coeur des grands enjeux environnementaux et sociétaux : inclusion, racisme, homosexualité, réchauffement climatique… D’ailleurs, les icônes du sport sont devenues les véritables ambassadeurs de ces sujets. »

Pour David Leclabart, Président d’Australie.GAD, « le lien entre économie et sport est très performant mais il n’est pas encore assez développé en France quand on se compare à nos voisins. Moneytime est là pour donner accès aux nombreuses vertus du sport aux acteurs économiques et institutionnels. »