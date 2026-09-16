SharkNinja devient partenaire mondial de McLaren Racing. Au-delà de la visibilité offerte par la F1, les deux entreprises vont collaborer pour développer de futurs produits.

Les technologies développées pour la course automobile vont bientôt inspirer des produits du quotidien. SharkNinja devient partenaire officiel de McLaren Racing à travers un accord mondial couvrant la Formule 1, l’IndyCar, le Championnat du monde d’endurance et la F1 Academy.

La collaboration prendra plusieurs formes. SharkNinja bénéficiera d’une présence lors des week-ends de Grand Prix et développera des contenus et expériences avec Lando Norris et Oscar Piastri, mais aussi Mika Häkkinen, les pilotes de F1 Academy, les ambassadeurs et les ingénieurs de McLaren.

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Surtout, la marque intégrera le McLaren Racing Accelerator Program. Les ingénieurs des deux entreprises travailleront ensemble afin d’appliquer certaines méthodes issues du sport automobile au développement des futurs produits SharkNinja.

Dépasser le sponsoring traditionnel

« L’innovation et la performance sont au cœur de tout ce que nous entreprenons », souligne Zak Brown, CEO de McLaren Racing, qui estime que les deux entreprises partagent cette volonté de repousser les limites grâce à la technologie.

Pour SharkNinja, l’accord permet ainsi de dépasser le sponsoring traditionnel : la marque compte utiliser McLaren comme plateforme de visibilité mondiale, mais également comme partenaire technologique pour nourrir ses prochaines innovations.

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