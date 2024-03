« Yalla Vamos 2030 » – Voici le slogan et le logo de la candidature Maroc – Portugal – Espagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030

Hier, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont dévoilé l’identité visuelle de leur candidature à la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

On parle encore de candidature car officiellement, la FIFA n’a pas encore entériné l’organisation du mondial dans ces 3 pays même si le dossier est le seul en cours.

Pour révéler le logo qui représente le chiffre 30, une conférence de presse a eu lieu au siège de la Fédération portugaise de football (FPF). Une identité visuelle accompagnée de la signature « Yalla Vamos 2030 » qui vise à souligner l’objectif de développer de manière proactive le football à travers la planète.

Si la candidature est retenue, la Coupe du Monde de la FIFA se déroulera sur deux continents pour la première fois en 100 ans d’histoire. Dans ce contexte, la candidature met un accent particulier sur la construction de ponts entre les civilisations, en offrant un environnement accueillant aux visiteurs de tous horizons et en laissant un héritage durable dans les domaines de la durabilité, de l’innovation, de l’investissement et de l’impact social.

Lors de cette présentation, la candidature du trio a dévoilé les premiers ambassadeurs que sont Luis Figo pour le Portugal, Andrés Iniesta pour l’Espagne et Nourredine Naybet pour le Maroc, – ainsi que des joueurs des équipes nationales actuelles comme Cristiano Ronaldo. , Dolores Silva, Álvaro Morata, Irène Paredes, Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Ghizlane Chebbak. Par ailleurs, Emmanuel Adebayor a également été présenté comme ambassadeur de la candidature pour l’Afrique.

TODAY IS THE DAY! 🌟🚀 We're excited to kick off this new account and show you what a FIFA World Cup 2030 in Morocco, Portugal and Spain could do for the future of football! 🌏⚽#fifaworldcup2030 #2030bid #yallavamos pic.twitter.com/w8enIdaTlc

— yallavamos2030 (@yallavamos2030) March 19, 2024