JO Paris 2024 : CTS Eventim et France Billet, ces sociétés derrière la gestion (logiciels et services) de la billetterie

CTS Eventim et France Billet, filiale de CTS Eventim et du groupe Fnac Darty, sont les Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de billetterie des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Vous n’êtes certainement pas passé à côté. La billetterie de ces olympiades est l’un des sujets qui fait le plus parler en ce début d’année. À un peu plus d’un an du plus gros événement sportif de la planète, nombreux sont les fans souhaitant acquérir des places.

Quelque temps après la fermeture de la première phase de vente, CTS Eventim et France Billet, filiale du groupe et de Fnac Darty (déjà annoncé comme supporter officiel), ont officialisé leur statut en tant que Supporteurs Officiels de l’exploitation des services de billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par Paris 2024 comme fournisseur de logiciels et de services pour assurer le programme de billetterie de Paris 2024. » explique Klaus-Peter Schulenberg, PDG de CTS EVENTIM, dans un communiqué. « C’est une nouvelle illustration de notre capacité à soutenir les plus grands événements du monde, grâce à l’utilisation de nos solutions de billetterie fiables et évolutives et à notre équipe de professionnels ».

Un système compliqué mais efficace

Pour faire simple, CTS Eventim et France Billet fournissent des solutions pour le programme billetterie des JO de Paris 2024. Les deux groupes ont ainsi aidé à mettre en place la première phase de vente. Si la clarté du processus laisse à désirer, le succès est lui incontestable. En moins de trois semaines, 3,25 millions de billets ont été vendus.

Pour la première fois dans l’histoire des JO, les tickets étaient en vente « sur une plateforme unique, avec des créneaux horaires d’achat attribués par tirage au sort afin de contrôler les flux et d’éviter les temps d’attente prolongés ».

Pour rappel, les inscriptions au tirage au sort pour la deuxième phase de vente de tickets (cette fois à l’unité) sont disponible depuis hier et se termineront le 20 avril prochain. La billetterie ouvrira, quant à elle, le 11 mai.

