Redbull et Romain Ntamack lancent « NTK Rugby Kick »

Hier, Romain Ntamack et Redbull ont présenté la nouvelle application « NTK Rugby Kick » destinée aux joueurs de rugby souhaitant améliorer leur jeu au pied.

Ambassadeur Redbull depuis un peu plus de 2 ans, le joueur du Stade Toulousain propose des séances de coaching, accompagné de son père Emile ou encore de Joël Dupuy et Michel Marfaing. Une activation intéressante qui permet à Redbull de proposer un brand content ludique et digital à la communauté de l’ovalie.

« J’ai reçu énormément de conseils quand j’étais jeune (et je continue d’en recevoir), et je trouve important de pouvoir modestement apporter cela et transmettre ce que j’ai appris et ce que je continue d’apprendre à ceux qui partage la même passion que moi » explique Romain Ntamack, dans un communiqué.