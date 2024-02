Les 10 startups qui intègrent le programme américain « SportsTech » de l’accélérateur Comcast NBCUniversal en 2024

Lors de cette accompagnement, les sociétés auront des opportunités avec des acteurs tels que la NASCAR, Sky Sports, NBC Sports, Premier League, WWE, PGA TOUR,… Les entrepreneurs travailleront avec les conseillers de SportsTech et participeront à des programmes personnalisés axés sur l’affinement de la stratégie de mise sur le marché.

En 6 mois, ces entreprises chercheront à se positionner comme des acteurs importants et durables sur le marché. « Le programme SportsTech se concentre non seulement sur la résolution de problèmes commerciaux complexes pour un vaste échantillon de marques sportives parmi les plus reconnues au monde, mais il prépare également les fondateurs à créer des entreprises durables. » déclare Jenna Kurath, responsable de Comcast NBCUniversal SportsTech.

Ce programme débutera le 4 mars et atteindra son point culminant le 27 ou 28 août au Rallye de l’innovation à Indianapolis, où les fondateurs de cette année présenteront leurs innovations technologiques, en mettant l’accent sur leur progression au cours du programme afin d’obtenir de nouvelles opportunités commerciales dans l’ensemble de l’industrie du sport.

Les 10 startups retenues pour 2024

Ces 10 « startups » ont donc l’occasion de s’insérer dans un marché déjà bien garni, mais grâce à l’aide qui leur sera prodiguée, certaines d’entre elles feront très probablement bientôt parler d’elles.

Aquimo Inc (USA) – gaming

Dizplai (UK) – contenu dynamique

Fobi AI (Canada)

KYMIRA (UK) – capteurs

Mantis-AI (Brésil) – vidéo

Mobii Systems (Canada) – vidéo

StellarAlgo (Canada) – Fan Engagement

Plantiga (Canada)

ZATAP (Suisse) – expériences numériques

Zoomph (USA) – data